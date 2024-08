Pleite bei Depot: Diese Filialen bangen um Zukunft

In Oberösterreich betrieb die Deko- und Wohnaccessoire-Kette laut Daten des Kreditschutzverband 1870 acht Filialen, in denen nun die Mitarbeiter um deren Fortbestand bangen: jene in der PlusCity in Pasching, im Donaupark Mauthausen, im Frunpark in Asten, in der SCW in Wels, im SEP in Gmunden, in der Varena in Vöcklabruck, in der Weberzeile in Ried im Innkreis und im MCenter in Mattighofen.