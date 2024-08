Pierer und Mateschitz: Mehrheit bei Rosenbauer

Behörden am Wort

Noch sind aber die Behörden am Wort: Für den geplanten Deal braucht es sogenannte fusionskontrollrechtliche Freigaben innerhalb und außerhalb Europas. Nach Freigabe der Übernahme durch die zuständigen Behörden im vierten Quartal 2024 ist die Neubesetzung der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat des von Leonding aus agierenden Unternehmens geplant. Vorbehaltlich der Wahl durch die Hauptversammlung sollen Stefan Pierer, Mark Mateschitz, Friedrich Roithner und Gernot Hofer in das Gremium einziehen.