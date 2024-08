Booking.com muss in Spanien 413 Mio. Euro zahlen!

Das Buchungsportal Booking.com soll in Spanien eine Millionenstrafe zahlen. Die Wettbewerbsaufsicht (CNMC) verhängte am Dienstag ein Bußgeld in Höhe von 413 Millionen Euro gegen das niederländische Tochterunternehmen des US-Konzerns wegen „Missbrauchs seiner beherrschenden Stellung“ auf dem spanischen Markt.