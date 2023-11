Booking.com legt Steuerstreit mit Italien bei

Wegen angeblicher Steuerhinterziehung hat ein italienischer Richter diese Woche die Beschlagnahme von 780 Millionen Euro beim Online-Zimmervermittler AirBnB angeordnet. Das Unternehmen habe es versäumt, wie vorgeschrieben einen Teil der Einnahmen italienischer Vermieter direkt an die dortigen Steuerbehörden zu überweisen, teilte die Mailänder Staatsanwaltschaft am Montag mit. AirBnB hatte vergeblich gegen das 2017 in Kraft getretene italienische Gesetz geklagt. Der Europäische Gerichtshof hatte im vergangenen Dezember zugunsten des italienischen Staates entschieden. Die aktuelle Regierung will die Steuer auf Kurzzeit-Vermietungen auf 26 von derzeit 21 Prozent anheben.