Vergewaltigungsopfer wieder zur Täterin gemacht

Ortschef glaubt an die Unschuld des Vorgängers

Die Gemeinde wehrte sich dagegen, macht damit erneut keine gute Figur. Der neue Bürgermeister will nichts von einer Zuständigkeit der Gemeinde wissen, wirft dem Vergewaltigungsopfer sogar indirekt Lügen vor, indem er von „Unwahrheiten in der Klageschrift“ spricht. Das liegt möglicherweise daran, dass er als Ortschef die Demos für seinen verurteilten Vorgänger unterstützt hat, indem er ein Rednerpult, Sessel und Strom zur Verfügung stellte.