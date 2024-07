Mutter und Tochter schliefen erschöpft am Berg ein

Am Montag um 18.30 Uhr startete eine 54-jährige Ukrainerin aus Deutschland mit ihrer 18-jährigen Tochter von der Talstation der Feuerkogel-Seilbahn zu einer Wanderung auf den Feuerkogel in Ebensee. Dabei kamen sie nach wenigen Minuten vom markierten Wanderweg ab und wanderten so weiter auf der Mountainbike-Downhillstrecke bergwärts.



Im Dunkeln weiter marschiert

Aufgrund mangelnder Kondition kamen die Beiden jedoch nur sehr langsam voran und somit nach rund 500 Höhenmetern in die Dunkelheit. Da die beiden lediglich mit Straßenkleidung, Sandalen und Handtaschen ausgerüstet waren und keinerlei Lichtmittel und Getränke mit sich führten, entschieden sie sich dafür neben der Downhillstrecke zu übernachten und am nächsten Tag zu deren Ziel, zur Christophorushütte weiterzuwandern.



Unterkühlt, dehydriert und entkräftet

Am nächsten Morgen gegen 5 Uhr entdeckte ein 44-jähriger Wanderer die schlafenden Frauen und alarmierte aufgrund deren Erschöpfungszustand die Bergrettung, die zu den Wanderinnen aufstieg. Nach der Erstversorgung der unterkühlten, dehydrierten und entkräfteten Frauen mussten sie bis zur Forststraße gestützt geleitet werden und von dort aus mit dem Bergrettungsbus ins Tal gebracht werden. Die beiden Frauen hatten keinerlei Wandererfahrung und führten vor der Tour keine Tourenplanung durch.