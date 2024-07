Alarm in Graz: Zwei Drogen-Tote in Gefängnis!

„Nichts geht mehr“, „wir schaffen das nicht mehr“, „bitte macht endlich etwas“ – schon etliche Male tönten Hilferufe wie diese aus unseren Justizanstalten. Versprochen wurde seitens der Politik viel, doch geht es nach Personalvertretern der Justizwache, hat sich genau nichts getan. Im Gegenteil: Die Lage hat sich sogar noch mehr verschärft! Grund dafür sei unter anderem, dass zur Corona-Zeit etliche Haftauschübe genehmigt wurden. Diese Verurteilten treten nun ihre Haftstrafen an. Ein Überbelag in fast allen Anstalten sei die Folge. Das Justiz-Ministerium hat daher den gesetzlichen Insassen-Höchststand einfach um 15 Prozent erhöht. Was die Lage aber nicht gelöst, sondern nur verschlimmert hat (siehe Interview mit Norbert Dürnberger, Vorsitzender des Justizwache-Zentralausschuss).