Dealer-Pärchen versteckte Drogen im Kinderzimmer

Anfang des Jahres 2024 ergaben sich durch Ermittlungen von Beamten der PI Hochburg-Ach Hinweise auf Drogenverkäufe von einer im Bezirk Braunau wohnhaften 35-Jährigen, so die Polizei. In Zusammenarbeit mit der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos wurde gegen die Verdächtige ermittelt, wobei festgestellt wurde, dass sie bereits seit 2023 größere Mengen Amphetamin, Marihuana und auch XTC-Tabletten von der Schweiz ausgehend nach Österreich geschmuggelt hatte, um die Drogen im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach an Abnehmer zu verkaufen. Audch ihr 40-jähriger Ex-Mann soll sie bei den strafrechtlichen Handlungen unterstützt haben.