Bitter! Lustenau-Kapitän Maak fällt lange aus

Schlechte Nachrichten Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau! Die Vorarlberger müssen für längere Zeit auf Kapitän Matthias Maak verzichten.

Der 32-Jährige verletzte sich am vergangenen Freitag beim 2:1-Sieg seines Teams im ÖFB-Cup bei Wals-Grünau am linken Knie so schwer, dass er bereits am Montag operiert werden musste.