Alles ist möglich | Nix ist fix

Nix is fix. 28 (FPÖ): 23 (ÖVP): 20 (SPÖ) lautete das Umfrage-Ergebnis bei Unique Research (Hajek) für die „Krone“ mit 1000 Befragten. 27: 22: 22 bei Spectra im Auftrag der Bundesländerzeitungen, 26: 25: 23 (immer in der Reihenfolge FPÖ: ÖVP: SPÖ) bei IFDD für die Regionalradios. Berücksichtigt man die Schwankungsbreiten in den Umfragen, dann ist wirklich so ziemlich alles möglich. Umso unpassender, wenn einerseits angeblich gewisse Kreise in ÖVP und SPÖ sich bereits den Kopf über Ministerposten und sonstige Positionen in einer schwarz- oder türkis-roten Koalition den Kopf zerbrechen (oder schon zerbrochen haben) und auf FPÖ-Seite ebenfalls schon Ministernamen kolportiert werden – so lange man an einen Liedtext von Rainhard Fendrich erinnert wird: „Alles ist möglich, alles beweglich, aber nix ist fix.“ Selten hat eine Song-Passage so genau auf die politische Situation in unserem Land zugetroffen.