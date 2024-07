So lief die Eröffnung des 79. Villacher Kirchtages

Mit dem Hochamt in der Stadtpfarrkirche und dem traditionellen Bieranstich am Rathausplatz wurde der Villacher Kirchtag am Sonntag offiziell eröffnet. Bürgermeister Günther Albel, Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser, LH Peter Kaiser und die Bauerngman zapften das frische Villacher an und luden Alt und Jung zum Tanz.