Lugner: „Ich habe schon meinen Grabstein bestellt“

„Ich hatte ja auch einen angeknacksten Lendenwirbel“, erzählt er und zeigt auf seinen Gurt, „da ist jetzt Mobilisierung angesagt.“ Auf dem Sofa haben es sich schon zwei Katzen gemütlich gemacht, die Frau Lugner Nummer sechs mit in die Ehe gebracht hat. Also bittet uns der Hausherr ins Esszimmer. An der Wand hängt ein Gemälde von Wolfgang Hutter, auf dem Tisch steht ein üppiger Rosenstrauß.