Bürgerbefragung in Forchtenstein vorerst geplatzt

Ortschef appelliert an Vernunftbereitschaft der ÖVP

Seitens der SPÖ zeigt man sich nach dem Auszug enttäuscht von der ÖVP. Für Bürgermeister Rüdiger Knaak sei die Einigung über die Bürgerbefragung lediglich an drei Worten in der Variantenbeschreibung am Stimmzettel gescheitert. Hinsichtlich einer Einigung, um das Projekt doch noch umzusetzen, appelliert Ortschef Knaak an die Vernunftbereitschaft der ÖVP und fordert sachbezogene Gespräche ein. Politisch setzten auch die Sozialdemokraten ein Statement in der Chaos-Sitzung: Sie kündigten an, das Sitzungsgeld an einen sozialen Zweck zu spenden.