Erneut Weltrekord für heißesten Tag gebrochen

Somit war die durchschnittliche Oberflächentemperatur am Montag um 0,06 Grad höher als am Sonntag. Der bisherige Rekord wurde zuvor mit 17,08 Grad Celsius am 6. Juli 2023 gemessen (siehe Grafik unten). Davor lag der Rekord für die globale Tagesdurchschnittstemperatur bei 16,8 Grad Celsius am 13. August 2016.

Seit dem 3. Juli 2023 gab es jedoch 57 Tage, an denen der Rekord aus 2016 überschritten wurde, verteilt auf die Monate Juli und August 2023 sowie auf Juni und Juli 2024, wie es weiter hieß.