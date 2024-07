Israelische Armee erklärte Hamas-Geiseln für tot

Beide Männer seien nicht mehr am Leben, ihre Leichen würden aber noch von der Terrororganisation Hamas festgehalten. Über Alex Dancyg (76) ist bekannt, dass er Historiker war und aus Polen kam. In Jerusalem arbeitete er in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dancyg organisierte beispielsweise Reisen von Schülerinnen und Schülern mit. Selbst in der Gefangenschaft habe der passionierte Lehrer Geschichtsunterricht gegeben, berichteten freigekommene Geiseln.