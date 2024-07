Hamas erstellt Akten über israelische Soldaten

Die Dossiers kursieren laut israelischen Medienberichten bereits seit Dezember 2023 im Netz. Es handle sich um „Rache für den Mord an den Kindern in Gaza“, heißt es. Ein israelischer Armeesprecher gab an, davon zu wissen. Man habe sich bereits vor mehreren Monaten mit den Akten befasst. Zudem seien in den vergangenen Jahren mehrere Versuche der Hamas abgewehrt worden, Informationen über die israelische Armee und ihre Streitkräfte zu sammeln.