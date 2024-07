Mit einem „Neuseeländer“ zum ganz großen Traum

„Planen kannst du kaum etwas“

Mit dem „Neuseeländer“ will das rot-weiß-rote 49er-Vorzeige-Duo in den olympischen Gewässern vor Marseille seine bestmögliche Performance abrufen. „Gegenüber unseren ersten Spielen in Tokio haben wir natürlich mehr Erfahrung“, freut sich Hussl bereits jetzt auf die erste Regatta am 28. Juli, „aber planen kannst du kaum etwas. Außer, dass wir früher das Beste herausholen wollen.“ Denn Rang 10 in Japan war am Ende alles andere als zufriedenstellend.