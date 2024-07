Teilnehmerrekord bei den Erzberg Adventure Days

„Sensationell! Wir hatten einen absoluten Teilnehmerrekord“, freuen sich die Veranstalter der „Krone Erzberg Adventure Days“ von der Event-Agentur tiQa. Knapp 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen bei den Events an den Start. 12.0000 Besucherinnen und Besucher kamen, um den Athleten bei den drei „Dirtruns“ und dem „AT&S Vertical Iron Sprint“ am ersten Wochenende sowie dem „Erzberg Run“ und „Erzberg Walk“ am vergangenen Wochenende zuzusehen.