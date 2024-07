Bande brachte Kokain mit Segeljachten nach Europa

In Spanien hatte die Bande mindestens Jachten, die jeweils mehr als eine Tonne Kokain transportieren konnten. Basen gab es unter anderem in Valencia, Alicante und auf den Kanarischen Inseln, von denen aus Häfen in Brasilien, Kolumbien und anderen Ländern Südamerikas sowie der Karibik angesteuert wurden.