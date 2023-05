3 Tonnen Kokain: Größtes Drogen-U-Boot abgefangen

Die gefundenen Drogen haben einen Schwarzmarktwert von umgerechnet fast 95 Millionen Euro, gab die kolumbianische Marine am Freitag bekannt. Das sogenannte Halbtaucherboot war demnach am Dienstag auf dem Weg nach Mittelamerika gestoppt worden. An den Küsten Kolumbiens - das Land gilt als größter Kokainproduzent der Welt - werden immer wieder U-Boote mit Drogenlieferungen aufgebracht.