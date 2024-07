Diese Orte kassieren bei der Kurtaxe richtig ab

Das Entrichten einer Kurtaxe ist in Österreich nicht neu. Bereits vor fast 200 Jahren verlangte Bad Ischl von Touristen eine Extra-Abgabe. In Deutschland konnte eine Kurtaxe aus dem Jahr 1507 (in Baden-Baden) belegt werden. Heutzutage ist es in allen Gemeinden, die Beherbergungsbetriebe haben, üblich, eine Orts- bzw. Kurtaxe einzuheben. Diese fällt aber in ganz Österreich unterschiedlich aus. Eines haben alle Bundesländer gemeinsam: Kinder sind von der Ortstaxe ausgenommen. Krone+ hat sich durch die Landesgesetze gewühlt und erstaunliche Unterschiede festgestellt.