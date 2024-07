Haubenkoch auf Bruckners kulinarischen Spuren

Geselchtes im böhmischen Knödel

So ist auch Servicepersonal in Müllers Genussküche rar gesät – der jeweilige Koch bringt das von ihm zubereitete Gericht selbst an den Tisch und erklärt im Detail, sofern man es wünscht, was man da vor sich auf dem Teller findet. So auch am 31. Juli und am 1. August: Wenn sich Müller und sein Team einem ganz besonderen Bruckner-Menü widmen, gibt’s unter anderem etwa Einmachsuppe, Fasanenknöderl, getrüffelte Mohnnudeln oder auch Geselchtes im böhmischen Knödel und ganz spezielle Apfelschlangerl.