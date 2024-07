Dramatische Rettung vor Flut: „Dank reicht nicht!“

Und dennoch hat sich an diesem Ort am 8. Juni ein Hochwasserdesaster ereignet, mit Szenen, wie man sie sonst nur aus Katastrophenfilmen kennt: tosende Fluten, weggerissene Autos, meterhohes Wasser. Sie sind sofort wieder in ihren Köpfen, die schrecklichen Momente, die Theresia Steininger und ihr Lebensgefährte Erich Gross erlebt und dank einer beherzten Familie überlebt haben.