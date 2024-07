Dorfmuseum: Altes Handwerk blüht für einen Tag auf

Man fühlt sich in die Zeit der Großeltern zurückversetzt, wenn man die Schwelle des Dorfmuseums in Mönchhof übertritt. Ein ganzes Dorf hat Pepo Haubenwallner da in den vergangenen 30 Jahren „zusammengetragen“. Häuser, Werkstätten und Exponate ab der Zeit um 1890 bis in die 1960er-Jahre geben Einblick in die dörflichen Alltage und das bäuerliche Leben am Heideboden.