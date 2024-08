Hitzefrei für Arbeitende: Hätten Sie Verständnis?

Nicht nur in Kärnten wird im Sommer viel gebaut – das trifft auf ganz Österreich zu. All jene, die am Bau arbeiten, leiden besonders unter der Hitze und können von Glück reden, wenn sie deshalb früher Feierabend machen dürfen. Diesbezüglich ist man in Österreich nämlich auf die Einsicht seiner Vorgesetzten angewiesen, denn derzeit gibt es bei uns kein gesetzlich verankertes „Recht auf hitzefrei“. Das bedeutet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht automatisch Anspruch darauf haben, bei extremen Temperaturen von der Arbeit freigestellt zu werden. Sie müssen auf individuelle Vereinbarungen hoffen, wie zum Beispiel Zeitausgleich oder Urlaub, um bei großer Hitze nicht arbeiten zu müssen.