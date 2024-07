Hitzewelle! Bauarbeiter dürfen früher aufhören

Derzeit wird am St. Veiter Ring, am Völkermarkter Ring, am Kreuzbergl, in der Radetzkystraße, Grete-Bittner-Straße, 8. Mai-Straße, Karfreitstraße, Anzengrubertstraße oder in der Keutschacher Straße in Viktring gegraben, auch die Autobahnzubringer sind betroffen: Bei der Koschatstraße werden Fernwärmeleitungen errichtet, auch Stromleitungen verlegt.