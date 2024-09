Diskussionskultur: Wie kann man sie verbessern?

Die Diskussionskultur in der Politik lässt mitunter zu wünschen übrig. Während man sich von unseren Volksvertreterinnen und Vertretern erwarten würde, dass sie eine respektvolle und konstruktive Atmosphäre schaffen, in der ein gemeinsames Arbeiten an Lösungen für die Probleme unseres Landes möglich ist, geht es gerade in der Wahlkampfzeit oft heiß her. Was könnte man tun, um die Situation zu verbessern?