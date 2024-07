„Recht auf hitzefrei“ für gefährdete Berufsgruppen

Wasser in Lokalen soll kostenlos sein

Für „Hitzearbeitsplätze“ wie in Wäschereien, Gießereien und Küchen brauche es mehr Pausen in kühlen Räumen. In Lokalen sollte Leitungswasser zudem gratis sein. Aber nicht nur für Angestellte, denn: „Niemand darf für ein Glas Leitungswasser zum Bittsteller werden. Es muss in allen Lokalen kostenlos sein“, so Herr.