Trump erwartet bei Wahl „unglaublichen Sieg“

Ein Schütze hatte am Samstag – kurz vor Beginn des Parteitags – auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Butler in Pennsylvania das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verwundet. Trump wurde am rechten Ohr verletzt. Seitdem trägt er dort einen weißen Verband. Der Vorfall war eine Eskalation im ohnehin schon aufgeheizten US-Wahlkampf.