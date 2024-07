Trump-Attentäter hatte auch die Royals im Visier!

US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump ist am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung im US-Bundesstaat Pennsylvania angeschossen und dabei am Ohr verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze wurde getötet. Das FBI ist sich sicher: Auch die britischen Royals waren in das Visier des Attentäters Thomas Matthew Crooks geraten.