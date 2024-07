Rechtsextreme Rumänin aus EU-Parlament geworfen

Zuvor hatte die Rumänin mehrfach Reden mit lauten Zwischenrufen gestört und sich dafür auch einen Maulkorb angezogen. So auch als die liberale Fraktionsvorsitzende Valérie Hayer sich am Redepult für ein Recht auf Abtreibung starkmachte. Dabei hielt die Rechtsextreme ein Bild von Jesus in die Höhe (siehe Foto unten).