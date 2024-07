Vilimsky bezeichnete EU-Politikerinnen als „Hexen“

Die drei Politikerinnen würden den Kontinent in den Abgrund führen, „und wir werden sie die Peitsche spüren lassen“, sagte Vilimsky am Mittwoch. Verdient hätten sie sich das für „Ungehörigkeiten, für all die undemokratischen Vorgehensweisen“. SPÖ und Grüne fordern nun eine Entschuldigung. „Harald Vilimsky ist ein Sexist, der Angst vor starken Frauen hat“, kommentierte die grüne Vize-Klubchefin Meri Disoki.