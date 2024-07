„Für Beschäftigte kann KI eine große Chance sein“

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Bildung bei der Anpassung an eine von KI geprägte Arbeitswelt?

Grundsätzlich müssen wir alle erst lernen, mit der künstlichen Intelligenz gut und sinnvoll umzugehen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Manchen fällt das leichter, als anderen. Daher spielt Bildung hier eine zentrale Rolle: in den Schulen, in der Berufsausbildung, in den Universitäten, in der Erwachsenenbildung bis hin zur betrieblichen Weiterbildung. Notwendig ist es, niederschwellige Lernräume und Programme anzubieten, in denen alle - unabhängig von ihrem Hintergrund - lernen können, mit KI bewusst und kritisch umzugehen. So gibt es z.B. in Wien Angebote auf Bezirksebene, wo Jung und Alt ChatGPT ausprobieren können. Denn oft scheitern Menschen, die nicht technikaffin sind, an der große Hürde sich überhaupt mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Da gibt es auch ein großes Schamgefühl und Ängste, und dem muss bewusst und aktiv entgegengewirkt werden.