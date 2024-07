Orbi et Orbán

Viktor Orbán fackelt nicht lange. Am 1. 7. hat Ungarns Ministerpräsident als Chef des EU-Rates die Weltbühne betreten – und er lässt dabei nichts anbrennen. In den ersten 11 Tagen hat er seine eigene Friedensmission gestartet und die Mächtigsten der Welt persönlich getroffen: in Moskau Russlands Präsidenten Wladimir Putin. In Peking, Chinas Staatschef Xi. In Florida, Donald Trump. Schon davor war er in der Ukraine, um mit Präsident Zelenskij ein, wie man hört, weniger herzliches Gespräch zu führen.