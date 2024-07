„Orban kann nicht tun und lassen, was er will“

Orbán überhöhe sich selbst, wenn er sich als Friedensengel darstelle, kritisierte Othmar Karas (ÖVP) an seinem letzten Tagt als EU-Abgeordneter. Für Frieden würden andere Menschen in Europa genauso werben. Der ungarische Politiker setze zwei weitere „fatale Signale.“ Er kämpfe nämlich gegen die liberale Demokratie und tue so, als spreche er für die gesamte Europäische Union, obwohl er nicht deren Präsident sei. „Orbán kann nicht tun und lassen, was er will“, so Karas im Interview mit Armin Wolf.