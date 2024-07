Frankreichs Regierung trat offiziell zurück

Eine Frist, um eine neue Person für das Amt zu finden, gibt es nicht. Das Parlament kann frühestens in einem Jahr wieder aufgelöst werden. Frankreich könnte in den kommenden Monaten politischer Stillstand drohen. „Wenn es uns in den nächsten Stunden oder Tagen nicht gelingt, eine Lösung zu finden, erleiden wir Schiffbruch“, befürchtet der Chef der Kommunistischen Partei, Fabien Roussel.