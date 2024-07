FPÖ fordert Volksabstimmung zu Energiewendegesetz

Die Schulden des Landes sind in den Jahren 2002 bis 2012 massiv gestiegen. Nach Angerer seien die Voraussetzungen, um Reformen zu erstellen, in den letzten 10 Jahren besser gewesen. Vom Bund wurden insgesamt 100 Milliarden Schulden verursacht. Die Kärntner Gemeinden sind wirtschaftlich, im Vergleich zu anderen Bundesländern, überdurchschnittlich belastet. Allerdings sind die Kärntner Gemeinden beim Sach- und Personalaufwand, im Vergleich zu anderen Bundesländern, besser aufgestellt. Insgesamt wirtschaften die Kärntner Gemeinden also gut.