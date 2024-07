Fünf Mythen über erneuerbare Energie in Kärnten

Zu einem Rundumschlag gegen die FPÖ holte die ÖVP am Montag in Kärnten aus – zentrales Thema: das Energiewendegesetz, über dessen Novelle am Donnerstag in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause abgestimmt werden soll. Die FPÖ „spaltet, zündelt und schürt Ängste“, so die Türkisen.