Grippe erhöht Herzinfarktrisiko dramatisch

Bis zu 17 Mal häufiger Infarkte bei Influenza-Erkrankung

Doch erstmals haben Annemarijn de Boer (University Medical Center Utrecht) und ihre Co-Autoren den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen einer Influenza und der Herzinfarktwahrscheinlichkeit ganz exakt bei Menschen belegen können, bei denen die Infektion in 16 medizinischen Labors in den Niederlanden eindeutig per PCR-Test belegt worden war.