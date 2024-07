Beeindruckend: Acht Treffer in elf Pflichtspielen

Das Tor zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung beim 3:1-Sieg der ÖFB-Girls gegen Polen in Altach war für Eileen Campbell bereits der achte Pflichtspiel-Treffer im elften Einsatz für das Nationalteam. Eine beeindruckende Quote, die sich die 23-jährige Feldkircherin in den vergangenen Monaten erspielen konnte.