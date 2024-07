Wahlurnen statt Kugeln: Biden mahnt US-Bürger

„Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es – an der Wahlurne, nicht mit Kugeln“, sagte Biden bei seiner Ansprache an die Nation. Die politische Debatte im Land sei sehr hitzig geworden. „Es ist Zeit, sie abzukühlen. Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun.“