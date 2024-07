Trump-Attentat: Schütze drückte auf Dach den Abzug

Was ist über den Schützen bekannt?

US-Medien berichteten übereinstimmend, das FBI habe den Schützen als den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park in Pennsylvania identifiziert. Er sei registriertes Mitglied von Trumps Republikanischer Partei gewesen. Auffällig sei jedoch, dass seine einzige politische Spende in Höhe von 15 Dollar an eine demokratische Gruppe ging. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Ermittlungen laufen.