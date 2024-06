Ex-Kanzler resigniert: Die FPÖ hat schon gewonnen

Zynischer Glückwunsch an Babler & Co.

„Da wünsche ich viel Glück, wenn man glaubt, dass man die FPÖ noch vor der Wahl stellen kann“, sagte er an die Adresse seines Nach-Nachfolgers an der SPÖ-Spitze, Andreas Babler. Dieser hatte bereits vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil süffisante Glückwünsche erhalten, als er nach der Schlappe der Genossen bei der EU-Wahl gemeint hatte, die Partei habe sich stabilisiert. „Ich sag’ in diesem Sinne alles Gute für die Nationalratswahl“, tönte es postwendend aus Eisenstadt.