Rassismus-Vorwürfe nach Video der FPÖ-Jugend

Angst vor „Radikalisierungsprozess“

Just kurz vor der Veröffentlichung des Videos wurde am letzten Tag vor der politischen Sommerpause auch noch im Parlament über Radikalisierungen auf TikTok debattiert. „Im Radikalisierungsprozess können Soziale Medien eine wichtige Rolle spielen. Extremistische Inhalte verbreiten sich schnell und ungefiltert. Soziale Medien, insbesondere TikTok, beschleunigen und intensivieren Radikalisierungsprozesse. Kinder und junge Erwachsene sind problematischen Inhalten oft ungefiltert und unbegleitet ausgesetzt“, hieß es da etwa in einem Entschließungsantrag der Grünen.