FPÖ schwor sich in Kickls Heimat auf die Wahl ein

Strahlend blauer Himmel, Blasmusik und Volkskanzler-Kickl-Anstecker. Beim Landesparteitag der FPÖ Niederösterreich in Tulln war am Samstag alles angerichtet. Mit dem Rückenwind des ersten Wahlerfolgs seiner Partei auf Bundesebene und unter tosendem Applaus zog FPÖ-Chef Herbert Kickl an der Seite des NÖ-Landeschefs Udo Landbauer in die Tullner Messehalle ein.