Zahlreiche Verletzte bei Grubenunglück in Polen

Der Gebirgsschlag wurde auf 1150 Metern unter Tage registriert. Die Rettungsteams konnten im Laufe des Nachmittags 76 Bergleute in Sicherheit bringen, zu zwei weiteren hatten sie zunächst keinen Kontakt. Am Donnerstagabend drangen sie schließlich zu einem der beiden vor. Er werde an die Oberfläche gebracht und anschließend untersucht, sagte der Direktor des zuständigen Bergbauamts.