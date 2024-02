Goldmine nach Erdrutsch mit Vermissten geschlossen

Nachdem bei einem Erdrutsch in einer Goldmine in der Türkei am Dienstag neun Bergarbeiter verschüttet wurden, hat die Regierung die Mine geschlossen. Das türkische Umweltministerium zog am Samstag die „Umweltgenehmigung“ zurück, ohne die der Bergbaubetrieb seine Tätigkeit nicht weiter fortsetzen darf. Energieminister Alparslan Bayraktar teilte zudem mit, sechs Manager der Mine seien am Freitagabend festgenommen worden.