Video zeigt fatales Grubenunglück in China

Die Rettungsarbeiten in der Kohle-Grube in der Inneren Mongolei dauern damit weiter an - rund 900 Rettungskräfte sind laut staatlicher Medien am Unglücksort im Einsatz. Allerdings ereignete sich an der Grube dann ein weiterer „massiver Erdrutsch“, weshalb die Rettungsarbeiten kurzzeitig unterbrochen werden mussten.