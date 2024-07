Europäische NATO-Staaten arbeiten an neuer Waffe

Als Russland die Ukraine im Februar 2022 angriff, sei den Staaten des atlantischen Bündnisses klar geworden, dass die Lücke in den europäischen Arsenalen dringend geschlossen werden müsse, schreibt die „Frankfurter Allgemeine“. In diesem Sinne schafften die Verteidigungsminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Polens am Rande des NATO-Gipfels in Washington am Donnerstag die Grundlage für das Projekt ELSA („European Long-Range Strike Approach“).