Pilz zu Pilnacek und die Offenbarung am Montag

Pilnacek sagte Ende Juli 2023 in einer Runde mit Vertrauten in einem bekannten Innenstadtlokal, dass ÖVP-Granden ihn dazu bringen hätten wollen, in Verfahren zu intervenieren oder Hausdurchsuchungen zu verhindern. Was der durchaus ÖVP-nahe Pilnacek in Abrede stellte. Die „Krone“ bekam die Tonbandaufzeichnung zugespielt und veröffentlichte die Inhalte gemeinsam mit dem ORF. Danach installierte Zadic die U-Kommission.